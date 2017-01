Luis Martínez de los Tigres será operado hoy

El Club Tigres informó que el regio sufrió una rotura total del ligamento medial y cruzado anterior y desgarro del menisco lateral externo de la rodilla derecha.



Y a causa de lo fuerte de la lesión, no se ha podido dar un pronóstico de recuperación y será hasta finalizada la operación que se conozca el tiempo de regreso a las canchas de Martínez.



"Sí tuvo un daño en su rodilla, no es sencilla la operación, y lo vamos a perder seguro esta temporada, pero por otro lado manifestó que tiene condiciones para desarrollarse en esta actividad", dijo Hugo Hernández, auxiliar técnico de los felinos.



Hernández reveló que tuvo una plática con Martínez y lo exhortó a seguir demostrando mucho carácter en la rehabilitación.



"La lesión de Luis Martínez , que por desgracia es una lesión severa, es un joven que manifestó un buen nivel en su oportunidad, para mí es muy triste lo que ha pasado, pero yo ayer (domingo) le decía que es parte de tu profesión, de tu actividad, te tocó y tienes que demostrar lo que has manifestado en la cancha, el carácter".



Martínez cumplía el sábado con una aceptable labor como zaguero central acompañando a Juninho, a pesar de ser contención natural.