Lucran con boletos de discurso de Barack Obama

En el evento, que es gratuito y abierto al público, se espera que Obama les recuerde a los estadounidenses que no deben perder la fe en el futuro de su país a pesar de la inquietud generalizada en torno al próximo presidente.



Los boletos para asistir fueron distribuidos el 7 de enero en el McCormick Place y, según medios locales, sólo se dio una entrada por persona.



Conforme al Chicago Tribune, desde las 3:00 horas, tiempo local, cientos de personas, con cobijas en mano, esperaron pacientemente y bajo temperaturas de menos de tres grados por la entrega de las entradas que no empezó sino hasta las 6:00.



A las 7:00, la Policía de Chicago advirtió a los aspirantes que ya no se formaran, ya que los boletos se agotaron en menos de una hora.



"El no haber alcanzado un boleto duele, porque me desperté temprano y simplemente me quería despedir del Presidente", dijo a Univision Michelle Higgins, residente de Chicago, quien no consiguió entradas a pesar de estar formada por horas.



"Estuve en su juramentación en el 2009, así que lo quería ver antes de su salida. Es un momento histórico, tenía que estar ahí", expresó a la cadena latina Latrice Wysinger, quien fue una de las afortunadas en conseguir entradas.



Pero el domingo, quienes quisieron sacarle provecho a la oportunidad de ser testigo de este momento histórico no se hicieron esperar y algunos los anunciaron en Ebay y Craigslist.



Los precios en ambas webs oscilaron entre los mil y los 5 mil dólares, de 21 mil 950 a 109 mil 750 pesos aproximadamente.



No estaba claro, si esos boletos eran legítimos, pero cada ticket entregado en el McCormick Place contenía la leyenda de que no estaba permitida su venta.



"Es diferente comprar un sofá en Craigslist, porque puedes ver el sofá... pero no hay forma de verificar estos boletos", explicó Steve Bernas, presidente del Better Business Bureau of Chicago al Chicago Tribune.



Bernas añadió al medio que la gente generalmente sabe si son verdaderos o falsos hasta que los agentes los detienen en la puerta.