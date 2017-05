Los Obama arrancan propia su oficina

Washington DC, Estados Unidos.- Barack y Michelle Obama ya están de vuelta en Washington, tras dos semanas de vacaciones, y pusieron en marcha la nueva oficina que coordinará sus actividades tras dejar la Casa Blanca.



El mensaje de bienvenida es un "nosotros también les queremos", que parece responder a los millones de ciudadanos que han expresado en manifestaciones y redes sociales cuánto echan de menos a la atractiva y cercana pareja.



La dirección web es "barackobama.com", pero el nombre deja claro que es un proyecto de ambos: "La oficina de Barack y Michelle Obama ".



La fotografía de fondo de la web es una tierna y simbólica imagen de la pareja, de espaldas, mirando al Monumento a Washington, el obelisco situado en el centro de la capital, y a la explanada monumental del National Mall desde la Casa Blanca.



Barack Obama es uno de los Presidentes que ha dejado la Casa Blanca con mayor popularidad, alrededor de un 60 por ciento de aprobación, mientras que Michelle Obama alcanzó el 68 por ciento en algunos sondeos, como el de Gallup.



La página web, de diseño sencillo, contiene una presentación, con las biografías de la pareja, y tres formularios: para periodistas, para quienes deseen solicitar que Barack Obama o Michelle hablen en un evento y para quienes deseen mandar un mensaje a alguno de los dos.



"Ha sido el honor de mi vida servirles, y no voy a parar, voy a estar ahí con ustedes todos los días que me queden", afirma Obama en un video, extracto de su discurso de despedida en Chicago.



"Como el Presidente Obama dijo, el cambio que buscamos llevará más de un mandato o una Presidencia. El cambio real, el gran cambio, lleva muchos años, y requiere que cada generación abrace las obligaciones y oportunidades que vienen con el título de ciudadano", indica la breve presentación.



El pasado sábado, la oficina envió un correo electrónico a la prensa para que, quienes lo deseen, se suscriban a los comunicados de los Obama.



El 30 de enero, Barack Obama emitió su primera, y hasta ahora única, declaración como ex Presidente a través de un portavoz para alertar que los valores de Estados Unidos están en peligro con las medidas migratorias adoptadas por su sucesor, Donald Trump.



Obama dejó la Casa Blanca el 20 de enero pasado a los 55 años, de manera que su pospresidencia podría ser una de las más largas -sino la más- de la historia del país.



En el diseño de la nueva misión trabaja la Fundación Obama, que se encarga también de supervisar la construcción de la biblioteca y centro presidencial en Chicago.