Los cobros no fallan, pero el agua no llega

Nuevo Laredo, Tam.

Usuarios de la redes sociales, manifestaron su opinión en relación a la falta de operaciones de la planta potabilizadora norponiente de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado ( Comapa ), los cuales aseguran que han vivido con problemas con el servicio desde años atrás.

“Es lo que estamos esperando desde los presidentes municipales anteriores, hasta la fecha no se ha hecho nada por solucionar el problema.

“Nomás tenemos agua en la noche-madrugada. ¡Ah pero el recibo puntual!.

“Pero como se defienden echándole el problema a administraciones pasadas, a los ciudadanos no nos importa de quién haya sido el problema, lo que pedimos es simplemente que se cumpla con un servicio que estamos pagando, un servicio deficiente”, publicó el usuario identificado como Cruz Cruz Campos.

De las principales molestias de los usuarios de Comapa es la puntual llegada del recibo del servicio, tal es el caso de Balbina González, la cual afirma que la colina Nueva Victoria no tienen presión de la tubería del agua potable, problemática de aproximadamente 10 años, “pero el recibo sí nos cobran hasta con la tarifa aumentada”, agregó.

Mientras que en las colonias como Voluntad y Trabajo, Los Olivos, Palacios, entre otras del poniente de la ciudad, destacan que en dichos sectores carecen del servicio ya que la presión del agua potable es baja.

“En las (colonias) Voluntades ya no hay presión, a la segunda planta ya no sube el agua , si abres la llave en la regadera no sale agua ”, afirmó Álvaro Rico, usuario de las redes sociales y del servicio de Comapa .

Desde el pasado mes de abril del 2016 se anunció la inauguración de la planta potabilizadora Norponiente, lo que eliminaría los problemas de baja presión y cortes inesperados. Ya han transcurrido 10 meses desde el supuesto inicio de operaciones sin el resultado prometido.