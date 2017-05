Lo lesiona vecino a tubazos

La víctima, quien se identificó como Gerardo Pérez Hernández, de 21 años, sufrió lesiones en la cara, en la cabeza y en un hombro.



El presunto agresor quedó detenido por elementos de Fuerza Civil , pero no se reveló su nombre.



A las 2:10 horas fue reportada la pelea en la calle Guadalajara, entre Privada Arandas y Jalisco.



Según la versión del afectado, llegó por la tarde luego de cobrar su quincena y planeó hacer una carne asada con su familia y dos amigos.



Encendió un estéreo e inició la reunión cerca de las 21:00 horas.



"Ya habíamos cenado, estábamos tomando unas cervezas en familia y con amigos, pero salió mi vecino y me golpeó.



"Me dio una patada y luego me pegó con un tubo, me dio en la cabeza y no sé por qué me pegó, nada más salió y no dijo nada", narró llorando el lesionado.



Aunque sus familiares y amigos intentaron defenderlo, Pérez Hernández detuvo la reacción, aparentemente para evitar más problemas.



Sus parientes llamaron a las autoridades y minutos después los efectivos de Fuerza Civil detuvieron al agresor, a quien trasladaron a las instalaciones de la Policía de Monterrey en el Parque Alamey.