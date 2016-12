Lo deja en claro la ‘Barby’ Juárez

Ciudad de México

Satisfecha por su triunfo sobre Irma García, la boxeadora mexicana Mariana Juárez dejó en claro que su objetivo para 2017 es disputar el título gallo del Consejo Mundial de Boxeo ( CMB ), que ostenta la africana Catherine Phiri.

La “Barby” cumplió ayer lunes una promesa y entregó al delegado de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, el short con el que se impusiera por decisión dividida a García, en la Oasis Arena Cancún, para ganar el título Internacional gallo del CMB .

“Yo quiero el título gallo y ya, desde el año pasado lo estamos buscando; el promotor me lo prometió, quiero el duelo con Phiri o la revancha con (la argentina) Romina Bermúdez, esa es mi meta ahorita”, declaró.

Acompañada de su primo Óscar Juárez y del boxeador Marco Peribán, la también llamada “Reina de reinas” descartó por el momento una revancha con la “Torbellino”, pues reiteró que Phiri y Bermúdez son su prioridad, sin importar en qué orden.

“Como vengan, si (el promotor Oswaldo Küchle) me dice que con Romina no sería de título, solo por darnos el gusto las dos, ella con gusto dijo que hacíamos la revancha; si no, quiero ir con Catherine Phiri, desde el año pasado se está viendo eso”, añadió.

(NTX)