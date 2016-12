Locatarios del mercado de pirotecnia descartan cerrar por explosión

"En ningún momento hemos pensado en cerrar el mercado, es de lo que vivimos la mayoría de las personas que vivimos aquí. En México no puede desaparecer la pirotecnia", señaló Germán Galicia , presidente del tianguis.



La mayoría de los comerciantes y productores llevan más de 40 años dedicados a esta actividad, como Gaudencia Fiesco Sánchez, quien tiene un negocio del que depende toda su familia.



"Nosotros nos hemos dedicado a esto toda la vida, imagínese, yo tengo 60 años y del negocio vivimos todos mis hijos, nietos y familiares", dijo la locataria.



El dirigente detalló que aún se analizan las propuestas de reubicación con las autoridades para que los comerciantes puedan establecerse de forma temporal en otro predios de la localidad.



"Pues ahorita todavía no sabemos cuánto tiempo va permanecer cerrado, pero ya estamos viendo la posibilidad de que podamos vender en otro lugar", comentó.



En el sitio se realiza un censo de locatarios para cuantificar las pérdidas económicas que sufrieron y poder recibir un apoyo del Gobierno estatal.



"Ahorita vamos a recabar la información de todos los daños en un censo para que el Gobierno nos pueda dar los apoyos que nos está ofreciendo. No sabemos cuánto va a ser o si sólo van a cubrir una parte de las reparaciones", explicó Galicia