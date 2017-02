Llevarán a juicio a alcalde de Veracruz que golpeó a mujer

Cd. de México.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz solicitó al Congreso local iniciar Juicio de Procedencia contra del Alcalde de Fortín, Armel Cid de León Díaz, por el presunto delito de violencia familiar equiparable, por golpear a una mujer.



El Fiscal, Jorge Winckler Ortiz, acudió al Congreso de Veracruz para notificar del desafuero contra el Alcalde. La petición fue recibida por Juan José Rivera Castellanos, secretario general del parlamento estatal.



En enero de 2015 el munícipe fue denunciado por haber golpeado a una mujer, identificada como su ex asistente, en un horario laboral.



La denuncia refiere que el Edil golpeó a la mujer en la cara y le causó hematomas en distintas partes del cuerpo. El munícipe ha negado las acusaciones y ha sostenido que el tema es político



La mujer presentó una denuncia penal, por lo que la Fiscalía, entonces a cargo de Luis Ángel Bravo, solicitó a la anterior Legislatura el proceso de desafuero.



Debido a que fue ratificada la denuncia contra el Edil , Winckler retomó la solicitud este martes.



El Alcalde acusado adelantó que, de acuerdo con el Código Penal de Veracruz , el delito de lesiones no es grave; por lo que, de ser desaforado, no pisará la cárcel y pagaría una fianza.