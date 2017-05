Llevan protesta de Palmarito a Puebla

Puebla, México.- Pobladores de Palmarito Tochapan se manifiestan en el Zócalo poblano en demanda de paz en su comunidad y que el personal del Ejército y la Marina se retire de la zona.



También piden la liberación de los detenidos tras el enfrentamiento con militares la semana pasada.



Aseguraron que los principales huachicoleros son Carlos Romero Deschamps, el ex Gobernador Rafael Moreno Valle y el actual Mandatario, Antonio Gali Fayad.



Sobre Gali Fayad criticaron que el año pasado se reunió con ellos para pedir el voto y ahora los tacha de robarse el combustible.



El contingente, de aproximadamente 100 personas, llegó alrededor de las 12:00 horas a la capital en varias camionetas y de nueva cuenta llevaban rosas blancas.



Los manifestantes comenzaron a repartir las flores a los poblanos y turistas que se encontraban en la explanada, a quienes les explicaban la situación que se vive en Palmarito.



"Venimos a Puebla para entregar una rosa en señal de paz y demostrar que somos gente tranquila y demostrar que estamos de pie, no nos han tumbado y seguiremos buscando paz", declaró una vecina de Quecholac.



En el lugar se realiza un mitin en el que varios de los pobladores cuentan a los transeúntes sobre lo ocurrido la noche del pasado 3 de mayo.



"Pedimos a Puebla que no haga caso a los medios, nuestro pueblo es trabajador, campesinos que trabajan desde la madrugada, no somos huachicoleros", aseguró una mujer.