Llevan a Mario Villanueva a estación migratoria de Alabama

"Me dicen que lo trasladaron a Alabama y que de Alabama pretenden hacer el movimiento (a México); es extraoficial el dato, a través de familiares de otros internos que nos han estado llamando para preguntarnos cómo está. Oficialmente no nos han informado", recalcó.



"Está en un centro para migrantes porque mi padre está de ilegal en Estados Unidos en este momento".



En entrevista con REFORMA, el diputado local de Quintana Roo consideró que su padre será deportado a México, donde deberá cumplir una sentencia de 22 años, en las siguientes dos semanas.



"Con base en las declaraciones que he visto de las autoridades norteamericanas, muy probablemente en las próximas dos semanas mi padre esté regresando, es lo único que podemos comentar hasta este momento porque no tenemos información oficial", manifestó.



Villanueva Tenorio expuso que en los últimos días no ha tenido contacto con su padre ni con autoridades mexicanas, por lo que desconoce a qué centro penitenciario federal o estatal será enviado su padre una vez que regrese a México.



Insistió en que buscarán que sea llevado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde estuvo internado durante el proceso de extradición, o bien, al penal estatal de Chetumal, en Quintana Roo.



"Tenemos que valorar en qué estado de salud se encuentra mi padre para poder tomar la determinación con base en ello, porque si llegara a estar mal de salud lo más propio es internarlo en un hospital", expresó.



El legislador del Partido Encuentro Social dijo que ya preparan la solicitud formal para que el ex Mandatario estatal cumpla la condena que tiene pendiente en prisión domiciliaria. La prueba principal, dijo, será el expediente médico elaborado en Estados Unidos.



"¿Confía que en México le darán ese beneficio?", se le preguntó.



"Claro que confío, precisamente porque hay una cuestión de salud de fondo, y con base en la ley y varios tratados internacionales (...) se le puede permitir a mi padre ese beneficio", expresó Villanueva Tenorio.



"Tenemos que confiar en las autoridades, ya es un gobierno diferente, recordemos que mi padre es un ex gobernador priista que en su momento fue acusado en la Administración de Ernesto Zedillo, y fue aprovechada la situación por dos gobiernos panistas, el de (Vicente) Fox y de (Felipe) Calderón".