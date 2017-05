Llena aguacate salas de emergencia; quieren venderlo con instrucciones

Aunque puede parecer broma, la problemática ya llevó a miles a las salas de emergencia y provocó que la Asociación Británica de Cirujanos Plásticos (Bapras) alertara la semana pasada sobre este fenómeno llamado "mano de aguacate" (avocado hand).

"Hay un entendimiento mínimo sobre cómo manejarlos (los aguacates)", lamentó Simon Eccles, de la Bapras, que reportó cuatro pacientes graves a la semana.



La advertencia multiplicó, principalmente en Estados Unidos y Gran Bretaña, los artículos y videos sobre cómo cortar el fruto, además de prender los hashtags #AvocadoHand y #AvocadoInjury (herida por aguacate) con imágenes de lesiones.



Los testimonios coinciden en que las heridas se dan cuando se sostiene el aguacate con una mano y se trata de quitar la cáscara o el hueso de la fruta con el cuchillo, pero no se mide la fuerza y se termina autoinflingiéndose la lesión.



Ante esto, Eccles instó a vender el producto con instrucciones.



"No queremos desalentar el consumo de la fruta", aseguró, "pero pienso que las etiquetas de advertencia son una forma eficaz de lidiar con esto".



Cocineros recomiendan apoyar el aguacate en una superficie plana, cortar la cáscara con cuidado alrededor del hueso y luego, con precaución, quitar el hueso con un trapo o con la parte baja del cuchillo.



Recuerde que el riesgo no conoce fronteras.