Llegan jugadores de La Roja

A medias, pero Reynosa FC ya está en casa.

Alrededor de 14 jugadores y el cuerpo técnico, se presentaron en la cancha del Estadio de la Unidad Deportiva Solidaridad para realizar el primer entrenamiento del 2017.

No todos los futbolistas alcanzaron a llegar este sábado, así que hoy se espera la llegada del resto de la plantilla.

Pasadas las 18:00 horas, apareció el transporte del club con los futbolistas a bordo. De los titulares o referentes del torneo pasado, se observó a Dagoberto Mejía, Daniel Ramírez, Mario “Rana” Arrieta, Alejandro Muñoz y Gustavo Ramos. Los abrazos de año nuevo no se hicieron esperar ya que los jugadores no se veían desde el pasado 6 de diciembre que rompieron filas para tomar unas vacaciones que parecían no tener fin.

El técnico Ramón Villa Zevallos, tuvo una charla en privado con sus pupilos la cual duró varios minutos. Posteriormente salieron al terreno de juego para hacer algunos ejercicios ya que tenían horas de haber arribado a esta frontera.

La nueva directiva ya se comprometió con el plantel y dio el primero paso para lograr que los adeudos queden solucionados. No hubo declaraciones, los jugadores y el técnico prefirieron esperar para conocer su futuro inmediato.

Hoy domingo, La Roja entrenará por la tarde y se espera que lo hagan ya con la mayoría del plantel. Villa Zevallos indicó que podrían buscar un par de extranjeros ya que se terminó el tiempo para contratar jugadores mexicanos, aunque los temas deportivos los dejará para este lunes, una vez que lo administrativo haya quedado resuelto al cien por ciento.