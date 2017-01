Llegan federales a Quintana Roo. Respuesta a reto criminal

Cancún, Q. Roo





El gobierno federal desplegó en Quintana Roo alrededor de 500 elementos de las fuerzas federales para contener la violencia en esa entidad reportada desde el lunes y que ha dejado un saldo de nueve muertos y una veintena de heridos.

En dos días se reportaron dos balaceras, una en Playa del Carmen y otra en Cancún, ambas ligadas a acciones del crimen organizado.

Se trata de unos 300 elementos de la Policía Federal de las Divisiones de Fuerzas Federales y Gendarmería, y 200 más pertenecientes a la Marina y el Ejército, que se concentrarán en Cancún, Chetumal y Playa del Carmen.

Además, personal de la PGR coordinó esfuerzos con la Fiscalía de la entidad para coadyuvar en las investigaciones, se indicó.

El envío de los refuerzos ocurre luego del ataque armado, ocurrido el martes a plena luz del día contra la Fiscalía del Estado, y que generó pánico entre turistas y habitantes durante casi una hora.

Un primer grupo de federales partió la noche del martes vía terrestre, integrado por efectivos de las Fuerzas Federales , para sumarse a otro efectivos de la Gendarmería que ya están destacamentados en Cancún.

Otro grupo federales de fuerzas de Operaciones Especiales fue enviado vía aérea ayer por la mañana, dijeron fuentes de esa corporación.

El plan federal también contempla la instalación de puestos de control vehicular en zonas urbanas, turísticas y en las fronteras con Yucatán y Campeche, además de sobrevuelos de reconocimiento.

HOMENAJE A POLICíA MUERTO

Personal de la Fiscalía General de Quintana Roo llevó a cabo un homenaje de cuerpo presente a Humberto Mora Ochoa, policía ministerial que murió anteayer durante el ataque a la sede oficial.

El fiscal Miguel Ángel Pech encabezó la ceremonia solemne y montó una guardia de honor.

La ceremonia se realizó en medio de un fuerte despliegue de seguridad, que incluye a federales y militares.

En la entidad se lleva a cabo un operativo de búsqueda de los presuntos atacantes, el cual incluye retenes vehiculares en la frontera con Yucatán y en la vías a Chetumal.

CONSULADO DESACTIVA “CÓDIGO ROJO”

El Consulado General de Estados Unidos en Mérida informó a los ciudadanos estadounidenses que fue levantado el “código rojo” en Cancún, luego de que anteayer fuera emitido tras las balaceras que se registraron frente a la fiscalía estatal.

Las autoridades locales reportan que la situación en Cancún, Quintana Roo, permanece en calma.

La casa diplomática sostuvo que derivado de los tiroteos, es posible que aumente la presencia de fuerzas policiacas en el centro y zona hotelera de Cancún, por lo que desactivó su alerta y llamó a los turistas estadounidenses a revisar el estatus de las alertas de viaje que emite.

“Las vías entre el aeropuerto internacional de Cancún y la Zona Hotelera, así como carreteras hacia la Riviera Maya permanecen abiertas y sin obstrucciones. Puede contactar a su hotel antes de llegar o al momento de partir para más información con respecto a las condiciones actuales de vialidad”, aseguró en un comunicado.

Empresarios de Cancún respondieron ayer ante el ataque a tiros contra la Fiscalía General de Quintana Roo con la campaña “Cancunners, beacuse we love it”, que pretende rescatar los componentes positivos que han hecho de este centro turístico el más importante de México y América Latina, por su gente y sus bellezas naturales.

La estrategia, diseñada por la Asociación de Clubes Vacacionales de Cancún (Acluvac), fue presentada en el seno del Consejo Coordinador Empresarial y del Caribe (CCEyC), cuyos integrantes se la respaldaron y se sumaron para participar en su difusión y materialización.

Miriam Cortez, presidenta ejecutiva de Acluvac, subrayó que al margen de hechos violentos y de la problemática social que padece este centro turístico y su ciudad, Cancún “es más grande” y ha mostrado su estatura frente a poderosos huracanes, como “Wilma”, que el 21 de octubre de 2005 prácticamente destruyó este destino de sol y playa que, sin embargo, fue capaz de reconstruirse en menos de tres meses.

“Se trata de hablar bien de Cancún, se trata de difundir todo lo bueno que representa Cancún; sobre lo malo, no me toca hablar, me toca hablar de lo que pasa bien, porque son más las cosas buenas que las malas.

“Se llama ‘Cancunners, because we love it’ (cancunenses, porque te amamos); vamos a arrancar la semana entrante para darla a conocer y necesitamos que todos se sumen”, dijo.

La estrategia echará mano de las redes sociales, las publicaciones impresas y digitales; de las y los influencers con la intención de mostrar que, al margen de sus problemáticas sociales –pobreza, desigualdad económica, adicciones, violencia, trata de personas, narcomenudeo, lavado de dinero, violencia feminicida, corrupción, robos, extorsiones y crímenes de alto impacto- Cancún es el destino turístico más seguro de México, que ha dado empleo y calidad de vida a miles de migrantes de todo el país y de otras naciones.

LUTO. El policía ministerial que murió durante el ataque a la Fiscalía en Cancún fue homenajeado afuera de las instalaciones de la sede.

