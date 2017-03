Llegan a un acuerdo en maquiladoras Delphi I y II

Cd. Victroria, Tam.- El jueves y viernes de la semana pasada siete mil 500 trabajadores de las plantas I y II de la empresa Delphi Corporation en Ciudad Victoria se fueron a huelga, esto por el presunto despido de uno de los trabajadores como parte de las ‘represalias’ que la empresa estadounidense tomase en el conflicto entre los sindicatos quienes pelean la titularidad del contrato colectivo de trabajo.

No obstante este mismo fin de semana los representantes legales de Delphi sostuvieron un encuentro con María Dolores Zúñiga Vázquez, secretaria general del Sindicato Industrial de Maquiladora s, “ya nos reunimos la empresa y yo y nos pusimos de acuerdo, estuvo con nosotros el subsecretario de la Junta de Conciliación, y llegamos al acuerdo de que la empresa no se va a meter en cosas sindicales, no va a estar hostigando a los trabajadores”.

El conflicto viene a raíz luego de que trabajadores de Delphi pidiesen, en el mes de febrero, la destitución de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Delphi II, Mercedes López Lozano, y al no conseguirlo decidieron renunciar a ese sindicato para sumarse al dirigido por Dolores Zúñiga Vázquez.

“Aquí los trabajadores con su nombre y su firma renunciaron al sindicato de Mercedes López y con su nombre y su firma se inscribieron en mi sindicato”, dijo que de contar anteriormente con tres mil trabajadores, el Sindicato de Trabajadores de Delphi II actualmente cuenta con apenas cien agremiados por lo que ahora peleará la titularidad del contrato colectivo de trabajo, el cual debe de recaer en el sindicato mayoritario.

Zúñiga Vázquez destacó que se acordó que la empresa (Delphi Corporation) ya no se entrometerá en asuntos sindicales, así como la reinstalación del trabajador despedido presuntamente por causas injustificadas.

Dicho paro de labores de casi 24 horas arrojaría pérdidas millonarias aún no cuantificadas por la empresa con sede en el estado de Michigan, en los Estados Unidos de América, “la empresa vio la reacción de la gente y ya no le quedó nada más que decir, creo que les quedó bien claro lo que quiere la gente”.