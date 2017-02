Llega la mercancía un 30% más cara. Afecta gasolinazo en básicos

Comerciantes del Mercado Zaragoza se ven afectados con el alza del combustible, debido a que los precios de los productos que les llegan del interior del país se los venden con un incremento superior del 30 por ciento a como los compraban el año pasado.

Patricio Hernández Polina, representantes de los locatarios del recinto, sostuvo que desde que se elevaron los costos de las gasolinas han tenido que pagar más cara la mercancía que traen para comercializarla en esta ciudad.

“La afectación sí se ve bastante, es un cambio tremendo, a todo le aumentaron ya, de una manera arbitraria porque no creo que todo tenga que estar aumentando de manera inmediata con el anuncio del alza”, dijo.

Denunció que productos fabricados en meses anteriores del gasolinazo, sus precios se levaron por arriba de los 30 por ciento a los costos en que eran adquiridos en meses anteriores.

Destacó que en el primer mes del año las ventas no han repuntado, las cuales han ido en caída libre debido al alza de los precios causado por el efecto cascada que trajo consigo el aumento de los combustibles.

Sostuvo que los rumores de las acciones que emprenderá el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ha causado una inseguridad económica, que ha contribuido para que no haya inversiones, causando que el dinero escasee y las personas no salgan a comprar para no gastarse lo poco que tienen.