Llega gasolinera Mobil a México

Cd. de México (17 mayo 2017).- Bajo la marca Mobil la estadounidense ExxonMobil abrirá este año su primera gasolinera en la zona centro del País.



En entrevista, Martin Proske, director de combustibles en México de la compañía, confirmó que ofrecerán a terceros esta marca bajo un modelo de franquicia, pues no les interesa contar con gasolineras propias.



"No venimos a competir en ese segmento, sino de tratar de convencer a nuestros futuros clientes de que quieran poner la bandera nuestra y vender nuestros combustibles", comentó antes de hacer el lanzamiento oficial de la marca.



En México ven un mercado creciente y estratégico.



Su objetivo está en participar en el suministro de gasolina y diesel en el País, para lo cual analizan varias posibilidades, desde comprarle la gasolina a Pemex y añadirle su propio aditivo hasta importarla a través de barco o tren.



"Creemos que en México con la oferta innovadora y de tecnología y de producto de calidad que estamos trayendo, creemos que vamos a tener muy buena recepción en el mercado", sostuvo el directivo.



La apuesta de la compañía está en traer lo más nuevo en tecnología de combustibles, con su línea Synergy, la cual acaban de lanzar hace pocos meses en Estados Unidos y están implementando en el resto del mundo.



"La formulación más nueva que tenemos en combustibles de alta calidad queremos traerla aquí a México", dijo.



Una de las oportunidades que ven en el País, además del crecimiento en el consumo, es integrar la capacidad de refinación que ya tienen del lado del Golfo de México con el mercado nacional.



Aunque no tienen definido el número exacto de estaciones de servicio que planean abrir en México sí está claro que invertirán 300 millones de dólares en los próximos diez años, entre logística, inventarios de producto y mercadotecnia.



Confirmó que evaluarán participar en las temporadas abiertas de ductos y terminales de almacenamiento de Pemex Logística, las cuales se lanzarán en el norte y centro del País.



Pero también están dispuestos a hacer compromisos a largo plazo con desarrolladores privados de infraestructura ya sea en terminales o ductos.



Su meta es ir creciendo lo más rápido posible, arrancando del centro, hacia las distintas regiones del País, conforme se vayan desarrollando soluciones logísticas.



ExxonMobil no es un jugador completamente nuevo, con diferentes líneas de negocio ha estado presente desde hace más de cien años en México y ahora darán su primer paso en el mercado de combustibles.



"Venimos a quedarnos a desarrollar un negocio a largo plazo y tener relaciones a largo plazo", añadió.