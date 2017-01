Llega el único refuerzo 'tigre'

Contento con el reto que significan los Tigres y dispuesto a poner su granito de arena para que el equipo siga en los primeros lugares, es como llegó Luis Advíncula .



El refuerzo del cuadro felino para el Clausura 2017 se mostró feliz de llegar a un equipo grande.



"Contento de llegar al Club Tigres, la verdad estoy muy ilusionado de venir a este equipo, es el último campeón, así que es un paso importante en mi carrera", dijo el peruano de 26 años.



"Soy un jugador que puede jugar bien o mal, pero siempre deja todo en la cancha, me considero un jugador rápido y que me gusta ir mucho al ataque".



Aunque sabe que será complicado ganarse un puesto titular, Advíncula dijo que viene a pelear un lugar, pero sobre todo a colaborar con el equipo.



"Es un equipo grande que tiene los mejores jugadores así que va a ser muy difícil, pero yo vengo a sumar, a poner mi granito de arena para que Tigres siga estando dónde está".



El jugador proveniente de Newells Old Boys, dijo que está ante una gran oportunidad en su carrera.



"Mundialmente el fútbol mexicano es bien visto, en Perú es muy bien visto, hay grandes jugadores aquí así que si se concreta todo es un gran paso es mi carrera", señaló.