Llega anillo de diamante hecho con las cenizas de Barragán a MUAC

A partir de mañana en la noche, quien esté interesado podrá verlo como parte de la exposición Jill Magid. Una carta siempre llega a su destino. Los Archivos Barragán.



Éste es parte de La Propuesta, el último proyecto que hizo Magid a partir del arquitecto mexicano, y que ha provocado polémica en el ámbito cultural y arquitectónico.

En la exposición también hay copias de cuadros de Joseph Albers, similares a los de la Casa Barragán, una silla parecida a la diseñada por Barragán, fotos pegadas a libros, una mesa de noche con los libros que tenía el arquitecto, y varios documentos, incluyendo cartas.



Magid fue categórica: La Propuesta sí es una obra de arte, algo que ha sido cuestionado.



"Para mí el arte es un forma de explorar e interpretar el mundo. Es algo que provoca reflexión", agregó.



El meollo de la polémica, la manipulación de los restos mortales de Barragán, no lo ve como un acto destrucción.



"Lo veo como un acto de vida"dijo. "Para mí este proyecto es sobre la vida, sobre el legado, que es vida y cómo esa vida continúa", expresó Magid.



La artista contó que ella hizo un caballo de plata, ambos favoritos de Barragán, como una ofrenda a la familia, por cooperar con su proyecto. Se lo entregó a Barragán Hermosillo al momento de abrir la urna en la Rotonda de los Jaliscienses ilustres.



"Hugo lo tomó y lo puso dentro de la urna, antes de que la cerraran. En ese momento todos empezaron a llorar. Fue un momento muy bello para los que estuvimos ahí", dijo.



Su mejor arma para defenderse de los detractores es la obra misma.



"La polémica cada vez se ha ido alejando más y más de la obra. Yo les mostraría la obra", insistió.



Aunque su argumento central es que hizo el anillo como una oferta hacia Federica Zanco, dueña del archivo profesional de Barragán, resguardado en Suiza. El anillo sería intercambiado por el archivo mismo, para que regresara a México.



"No porque Federica no lo haya aceptado la primera vez quiere decir que es una obra de arte fallida. Eso de éxito o fracaso no aplica en una obra de arte", dijo.



En caso de que Zanco sí hubiera aceptado su propuesta, el siguiente paso, ya no le tocaría a ella.



"Esa sería una discusión entre la familia y Federica".



Magid se sentará este jueves en una mesa de discusión con algunos de los detractores y críticos del proyecto. La charla es a las 11:00 horas en el MUAC .