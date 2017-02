Llega a México estudiante siria

Cd. de México.- Tras dejar su país natal en 2014 por la guerra, Samah Habulhamid es la primera mujer siria que llega a México beneficiada por el Proyecto Habesha.



Al ser cuestionada sobre la decisión del Presidente estadounidense Donald Trump, la cual prohíbe la entrada de cualquier sirio a ese país, la joven de 26 años no respondió.



"No tengo nada que decir. Estoy muy agradecida y feliz por estar en México, este es un paso importante, esta es una gran oportunidad para los sirios para seguir estudiando", dijo.



Debido a que no puede viajar por espacio aéreo estadounidense ni europeo, la joven de 26 años viajó desde Beirut, Líbano, a Moscú, Rusia, luego se trasladó a La Habana, Cuba, para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las 17:24 horas en el vuelo 452.



Mediante donaciones, el Proyecto Habesha busca traer a 30 alumnos sirios para que continúen con sus estudios, y hasta ahora suma seis.



Su condición no es de refugiados, sino de estudiante s extranjeros con visa, por lo que al terminar sus estudios deberán salir de México o pedir asilo político, detalló Adrián Meléndez, coordinador del proyecto.



Al igual que sus connacionales, Habulhamid vivirá seis meses en Aguascalientes, donde estudiará un programa especial de español, además de cultura e historia mexicanas en la Universidad del Valle de México.



La joven siria cuenta con estudios universitarios en arte, por lo que en México se inscribirá en un programa de maestría.



Durante febrero llegarán cuatro personas provenientes de Siria , una desde Ecuador, dos desde Irak y la última desde Alepo, ciudad en conflicto de ese país de Oriente Medio.