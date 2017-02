Llaman a terminar con Plan Frontera Sur

Cd. de México .- Con las órdenes ejecutivas que Donald Trump firmó para construir un muro en la frontera de México con Estados Unidos ya no tiene razón de ser el Plan Frontera Sur del Gobierno mexicano, consideró Leticia Gutiérrez, directora de Escalabrianas Misión Migrante.



"En el supuesto de que el Gobierno mexicano no estuviera negociando a escondidas y que de verdad pensara en un País autónomo, no tendríamos para qué tener el Plan Frontera Sur , no tiene caso", comentó.



"No tendrían ya razón de ser los operativos de verificación migratoria, porque en este supuesto de que el muro exista, nadie va a poder llegar hasta allá (EU), entonces el País ( México ) se tendría que convertir de libre tránsito".



Agregó que, ante el cambio en la relación con el Gobierno estadounidense, la política migratoria de México tendría que cambiar de una visión de aumento de la seguridad y persecución, a una de hospitalidad y promoción.



La religiosa participó en la presentación del informe Frontera Cerrada, Haitianos y Africanos en Tijuana, donde el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (Imdosoc) reporta que hay más de 7 mil haitianos en esa ciudad de Baja California, mientras que los africanos en el país se triplicaron el año pasado, respecto al 2015.



Gerardo Cruz, coordinador del informe, pidió al Gobierno federal que presente un plan de políticas públicas eficientes e influyentes para atender la crisis migratoria.



Como ejemplo de lo que viven, señaló que en el refugio conocido como El Alacrán en diciembre pasado había 200 migrantes, y actualmente esa cifra se duplicó a 400.



Pese a ese aumento, Leticia Gutiérrez comentó que desde hace tres semanas no llega ningún migrante a Tijuana, lo que consideró alarmante, pues fray Tomas, que dirige el albergue "La 72", en Tenosique, Tabasco, advirtió que por el sur del país siguen entrando los migrantes.



"No tenemos claro dónde se están quedando, simplemente no han llegado a Baja California, cosa contraria a nuestra experiencia en México ; desde octubre abrimos una casa en la Ciudad de México , y sí hemos estado recibiendo población afrodescendiente", indicó Gutiérrez.