Llaman a practicarse la vasectomía

Camargo, Tam.

Con el fin de que no lleguen a la familia hijos no deseados, proteger a la mujer para que no se someta a tratamientos o utilice medicamentos anticonceptivos que eventualmente las puedan afectar, en el Centro de Saludos con Servicios Ampliados de Camargo, puso en marcha una campaña de vasectomía.

Esta iniciativa se está llevando a cabo de manera abierta, es decir para todos los hombres que deseen practicársela, sean o no derechohabientes de esa instituto médica.

El objetivo es que las familias tengan un control natal, si consideran que ya tienen los hijos deseados.

La vasectomía es una excelente alternativa para ese fin, pues es una operación rápida, sencilla y muy efectiva, externó el director del citado Centro de Salud, Jorge Tamez Rodríguez.

Con la práctica de ese método para prevenir embarazos, la mujer ya no tiene que tomar medicamentos anticonceptivos que muchas veces, con el tiempo tiene efectos secundarios como el aumento de peso, enfermedades hepáticas, entre otros males.

Para el doctor Tamez Rodríguez, la vasectomía es una de las mejores opciones para la planificación familiar.

Rápida, fácil, segura y gratuita, que se practica en el mismo Centro de Salud con Servicios Ampliados de Camargo.

Sin embargo, el titular de esa dependencia, reconoció que por idiosincrasia, no muchos hombres están dispuestos a practicarse esa operación, como forma de planificar la familia.

Los hombres interesados, pueden acudir al Centro de Salud, en donde recibirán mayor información sobre esta campaña, puntualizó la fuente.