Llaman a no caer en la frustración. El ser humano busca reconocimiento

El hecho de que aquellas personas que se hayan propuesto entre sus metas para el año nuevo como es bajar de peso , y no lo estén logrando, de ninguna manera debe ser motivo de frustración y menos caer en la depresión.

“Es claro que los seres humanos buscamos reconocimiento y muchas de las veces se logra verse bien, atractivos, guapos o guapas ante los ojos de los demás y muchas de las veces lograrlo llega a ser inalcanzable en un momento dado y no es lo mismo cuando se tiene 20 años en que adelgazar se facilita a quienes tienen 35 o 40 años”, dijo María Elena Alva Niño, psicóloga de la Jurisdicción Sanitaria IV.

“Hay etapas de la vida en que como dice el dicho ‘hasta el agua y el aire te engorda’ y bueno, creo que no hay que obsesionarse y menos sentirse enfermo porque no pudieron bajar unos kilitos.

“Creo que más bien lo que deben hacer quienes hasta se deprimen por no poder alcanzar su propósito, es aceptarse tal cual es, porque no hay que olvidar que cada persona es diferente, así como la respuesta de su organismo, y yo recomiendo que hay que cuidarse y no frustrarse porque eso puede generar complicaciones en su salud y entonces las cosas empeorarán”, comentó Alva Niño.

“Quienes hayan caído en la desesperación o depresión podrán acudir a nosotros en busca de ayuda psicológica visitando el Centro de Salud Rector, en donde pueden solicitar una consulta de lunes a viernes en horario de trabajo”, concluyó.