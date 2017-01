Llaman a aplazar visita de Peña con Trump por muro

En la víspera, Cuauhtémoc Cárdenas y Margarita Zavala pidieron al titular del Ejecutivo cancelar su visita y a su exigencia se sumaron diputados federales.



El más duro fue el perredista Agustín Basave: "Nos han escupido en la cara", dijo.

Basave criticó la reunión de hoy de Luis Videgaray con integrantes del gabinete de Trump.

"Videgaray no es un estratega, no está jugando al ajedrez, está jugando a las canicas. Yo cancelaría la reunión (de Peña con Trump) o la pospondría como un mensaje de que no vamos a hacer lo que ellos quieran, que no vamos a caer en su juego, pero empezaría a decir las cosas que hay que decir: vamos a revisar la cooperación de México en materia de seguridad y migración", afirmó.

Basave criticó el llamado a la unidad del Gobierno sin tener un plan.

"¿Unidad en torno a qué, a la sumisión?", preguntó.

También el líder de los diputados del PAN, Marko Cortés, pidió detener la visita.

"El Presidente debería esperar un momento, otra oportunidad, en la cual no juguemos a los tiempos y las formas que Donald Trump nos está poniendo", afirmó.

Cortés pidió que antes de acudir a una reunión con Trump, se diseñe un plan de negociación y se convoque a todos los sectores mexicanos.

El presidente de la Cámara de Diputados, el panista Javier Bolaños, y el líder de la bancada del PRD, Francisco Martínez Neri, pidieron que Peña Nieto reconsidere el encuentro.

Bolaños aseveró que se deben de analizar los resultados de la reunión de hoy de Videgaray y del Secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, con asesores de Trump.

"De lo que resulte de estas reuniones desde ahí se tendría que tomar una decisión; si no hay condiciones de respeto a la investidura del Ejecutivo Federal entonces me parece que no debe de ir", consideró Bolaños.

Por separado, Martínez Neri condicionó el encuentro de Peña Nieto y Trump a los resultados de la reunión de hoy y a que el Gobierno mexicano diseñe un plan y cree un acuerdo nacional

"Si no hay un gran acuerdo con organizaciones, con los Poderes de la Unión, el Presidente no debiera de ir a una reunión en la que sólo va a recibir las pretensiones de Estados Unidos", advirtió el perredista.

A través de su cuenta de Twitter la secretaria general del PRD, Beatriz Mojica, consideró que el Presidente Enrique Peña Nieto no debe entrevistarse con Donald Trump .

"@EPN debe actuar con firmeza y en defensa del país y no acudir a EEUU como tiene previsto. Por México #NoAlMuro! @PRDMexico", escribió la dirigente.

El diputado independiente Manuel Clouthier pidió al Ejecutivo dialogar con sectores mexicanos para asumir postura en la negociación.

"Debe Gobierno de Peña primero dialogar con sectores mexicanos para conocer detalles y asumir postura de negociación! No pueden ir ellos solo.

"Sinaloa decimos: Al que le guste puede dar las nalgas, nomas espérese a que se las pidan! No ande de aprontado! Es el problema de Videgaray", aseveró en su cuenta de Twitter.