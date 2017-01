Llaman a aplazar viaje de EPN a EU. Nos han escupido en la cara: Basave

Ciudad de México



Políticos y legisladores exigieron reconsiderar el encuentro del Presidente Enrique Peña Nieto con el estadounidense Donald Trump una vez que éste anunció la construcción del muro en la frontera.

En la víspera, Cuauhtémoc Cárdenas y Margarita Zavala pidieron al titular del Ejecutivo cancelar su visita y a su exigencia se sumaron diputados federales.

El más duro fue el perredista Agustín Basave: “Nos han escupido en la cara”, dijo.

Basave criticó la reunión de ayer de Luis Videgaray con integrantes del gabinete de Trump.

También el líder de los diputados del PAN, Marko Cortés, pidió detener la visita.

“El Presidente debería esperar un momento, otra oportunidad, en la cual no juguemos a los tiempos y las formas que el Presidente Donald Trump nos está poniendo”, afirmó.

Cortés pidió que antes de acudir a una reunión con Trump, se diseñe un plan de negociación y se convoque a todos los sectores mexicanos.

El presidente de la Cámara de Diputados, el panista Javier Bolaños, y el líder de la bancada del PRD, Francisco Martínez Neri, pidieron que Peña Nieto reconsidere el encuentro.

Bolaños aseveró que se deben de analizar los resultados de la reunión de ayer de Videgaray y del secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, con asesores de Trump.

“De lo que resulte de estas reuniones desde ahí se tendría que tomar una decisión; si no hay condiciones de respeto a la investidura del Ejecutivo Federal entonces me parece que no debe de ir”, consideró Bolaños.

Por separado, Martínez Neri condicionó el encuentro de Peña Nieto y Trump a los resultados de la reunión de hoy y a que el gobierno mexicano diseñe un plan y cree un acuerdo nacional.

“Si no hay un gran acuerdo con organizaciones, con los Poderes de la Unión, el Presidente no debiera de ir a una reunión en la que sólo va a recibir las pretensiones de Estados Unidos”, advirtió el perredista.

CONVOCARÁN A GOBERNADORES

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, llamó a sus homólogos del país a formar un frente en contra del muro fronterizo anunciado ayer por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El mandatario jalisciense puntualizó que buscará formalizar el posicionamiento a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores, cuyo presidente es el titular del Ejecutivo de Morelos, Graco Ramírez.

“Hablaré con Graco, el presidente de Conago, para que todos los gobernadores hagamos un frente común respaldando al Presidente de República (Enrique Peña)”, dijo Sandoval.

“Manifestar nuestro rechazo a la construcción de este muro”.

En el arranque del programa Jalisco Produce-Jalisco Consume, Sandoval hizo un nuevo llamado a defender la dignidad de los mexicanos frente a las amenazas que representan las nuevas políticas migratorias de la Administración Trump.

SENADO APOYA

El senador Roberto Gil Zuarth calificó que el mensaje hacia México del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es “terriblemente hostil”, y en estas condiciones Enrique Peña Nieto no debe ir. Y dijo que si así lo decide, el mandatario mexicano tendrá el pleno apoyo de la Cámara Alta.

El mensaje de Trump, en la víspera del encuentro de funcionarios que iban a preparar la visita de Enrique Peña Nieto es “terriblemente hostil”, dijo Gil Zuarth, ex presidente del Senado de la República.

Subrayó que es un mensaje hostil que se anuncie la orden ejecutiva que establece la construcción del muro, la asignación de fondos para sellar la frontera, cuando hay una misión para entablar diálogos bilaterales.

“En esas condiciones, el presidente Peña Nieto no debe de ir, debe de cancelar el viaje , y enviar una señal muy clara de que bajo ese tono y en esas condiciones el diálogo no será socialmente útil, no será bilateralmente productivo”.

Gil Zuarth resaltó que con la cancelación del viaje habría que esperar que se establezcan nuevas condiciones para “un diálogo mucho más digno, mucho más simétrico, sobre las bases del respeto y el entendimiento”.

Entrevistado en el Senado, Roberto Gil Zuarth aseguró que “si Peña Nieto decide cancelar en esas condiciones, va a contar con el apoyo y el respaldo de las fuerzas políticas”, Y subrayó: “va a contar con el apoyo y el respaldo del Senado de la República”.

La unidad en torno de Peña Nieto, “sería un gesto que enviaría un mensaje muy claro al gobierno de Estados Unidos, al presidente Trump, de que no vamos a tolerar que se nos ofenda, que se nos maltrate, que se lastime la imagen del país y las condiciones de negociación en la agenda bilateral”.

UN INSULTO: R. ANAYA

El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, calificó como un “insulto” el anuncio de la construcción del muro en la frontera de Estados Unidos, justo antes de la visita del presidente Enrique Peña Nieto, al vecino país.

En un mensaje en sus redes sociales, el panista indicó que bajo esta premisa “no hay condiciones para una reunión con el presidente Donald Trump.

“La orden ejecutiva firmada el día de hoy por Donald Trump para la construcción del inútil muro, a tan solo unos días de la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Estados Unidos es una ofensa inaceptable, es un insulto a todos los mexicanos”, expresó.

“La posición es muy clara: o se cancela la reunión con Donald Trump o se asiste para decir públicamente y con absoluta firmeza que México rechaza el muro y que no pagaremos ni un centavo por él”, apuntó en un video mensaje.

Se le estará recibiendo con un portazo en la nariz, dice Cuauhtémoc Cárdenas

Excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas planteó al presidente Enrique Peña Nieto cancelar la visita que realizará al vecino país del norte el próximo 31 de enero.

En una ponencia como parte del evento Proyecto Ciudadano par México, organizado por Movimiento Ciudadano, Cárdenas adelantó que con el anuncio de construir muro, al titular del Ejecutivo se le estará recibiendo con un portazo en la nariz.

“Me parece que este es el recibimiento que se está haciendo a los enviados del gobierno mexicano y que si está anunciada una visita del titular del Ejecutivo se le estará recibiendo con un portazo en la nariz. Me parece que lo menos que podría hacerse en estas condiciones es no acudir, cancelar la visita a los Estados Unidos como una cuestión digna para México”.

Detalló que el gobierno de Estados Unidos anunció que construirá un muro con una altura de 16 metros en toda la longitud de nuestra frontera con un enorme gasto que en algún momento Donald Trump buscará cargar a nuestro país.

Cárdenas también planteó un proyecto ciudadano con miras al 2018, pero advirtió que sin una mayoría no cabe la pena el desgaste.

Por su parte, el periodista y escritor Juan Villoro sostuvo: “tenemos a un presidente de Estados Unidos que construirá un muro y a un presidente de México que solo habla con la pared”.

Ciudad de México/El Universal

REFLEXIONA. Cuauhtémoc Cárdenas llamó a Peña a cancelar visita a Trump al considerar indignante la confirmación del muro.