Llamado a usar medios digitales

Cd. Victoria, Tam./VMC

Con el fin de ahorrar en viáticos, gasolina, papeleo, vehículos y horas hombre, el Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, está alentando para que se usen los medios digitales y hacer las notificaciones judiciales a los abogados, acusados o agraviado vía teléfono celular.

Así lo dio a conocer el magistrado presidente del STJT , Horacio Ortiz Renán, al referir que la idea es que a partir de ahora cualquier acusado o abogado o agraviado, que ocurra en el Nuevo Sistema de Justicia, proporcione un teléfono celular y firma un formato donde se compromete a dar válidas las notificaciones vía su celular.

“Y la notificación no vamos a ir a su domicilio ni del ofendido ni del encausado ni de los abogados, sino que se ara vía celular, para lo cual no se requiere hacer ninguna modificación a la ley, si hay un compromiso por parte de los partes se puede hacer, todavía no tenemos la cifra de cuanto se ahorraría porque estamos en periodo de inicio”, comentó.

Recordó que actualmente las notificaciones se realizan mediante un notificador, por medio de papel, notificación y cédula, lo que genera mayor gasto tanto en papel como en viáticos.

“La implementación de este nuevo modelo de justicia acelerará los procesos judiciales ya que se le lee la notificación al interesado y queda grabada la voz donde se da por enterado, y eso aceleraría el proceso, es tecnología de punta”, explicó.