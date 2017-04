Llamado a tramitar permiso con tiempo

McAllen, Tx.- Autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza, de los Estados Unidos, CBP, recomienda a quienes piensan viajar al interior de la nación estas vacaciones de Semana Santa que tramiten desde ya, su permiso de internación I-94 a través de internet.

Con la posibilidad de tramitar su permiso hasta con siete días de anticipación, autoridades federales recomienda que hagan el trámite con tiempo en https://i94.cbp.dhs.gov.

Como se informó desde que el servicio estuvo disponible para los viajeros, éstos pueden acelerar su proceso de entrada en los Estados Unidos, proporcionando su información personal y de los viajes realizados previamente, así como realizar el pago del permiso en línea.

Este servicio automatizado aumenta la eficiencia del proceso de entrada y reduce las tareas administrativas para los agentes de CBP, lo que resulta en tiempos de espera más cortos para los viajeros que requieren un permiso de internación I-94.

Proceso

Los viajeros recibirán un I-94 provisional después de haber presentado su solicitud y el pago en línea, en Internet se proporcionará la información que se recaba en persona en el puerto de entrada terrestre, a fin de incluir información como el nombre, fecha de nacimiento, país de origen, los datos del pasaporte, detalles de visado (si procede), y la petición del Programa de Estudiante Visitante e Intercambio (SEVIS) , también si es aplicable.

Para finalizar el proceso de emisión del I-94, el viajero debe presentarse en un puerto de entrada terrestre dentro de los siete días siguientes a su aplicación y presentar los datos biométricos, en su caso, y ser entrevistado por un funcionario de aduanas.

Los interesados deben estar preparados para mostrar comprobantes de su residencia, empleo y / o del viaje, si lo solicita el funcionario de aduanas.

Si el viajero no completa su proceso de emisión del I-94 dentro de los siete días siguientes a su aplicación, el documento expirará y tendrá que volver a solicitar y pagar la cuota de nuevo. No hay reembolsos si el permiso no se emite dentro del período de siete días siguientes o si al viajero se le niega la entrada a los Estados Unidos.

Autoridades federales destacan que el sitio web es seguro y fácil de usar, señalando que el pago puede hacerse con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, o a través de PayPal. Los beneficios de este proceso incluyen la eficiencia durante el procesamiento, menor uso de papel, un proceso simplificado de inspección y reducción de costos de operación.