Llamado a no comprar medicinas en tianguis

Cd. Victoria, Tam./VMC

La presidenta de la Comisión de Tianguis y Mercados, en el Cabildo de Victoria, advirtió sobre el riesgo que representa para las personas dado a que, dijo, muchos de ellos ya presentan caducidad.

Dijo no es conveniente adquirir medicamento que se dice natural en cualquier establecimiento y menos si no son lugares establecidos, debido a que no se cuenta con las medidas necesarias sanitarias ni de resguardo para asegurar que estén en buenas condiciones.

Además, agregó que tampoco se podría comprobar que sean medicinas certificadas por la Cofepris, por lo que además de exhortar a no adquirirlas, advirtió que se debe denunciar la presencia de estos medicamentos en el comercio ambulante.

El hecho de que no se cuente con establecimientos adecuados, un control de calidad y un manejo y conocimiento de los diferentes medicamentos que se están ofreciendo a la población, genera un riesgo latente ante el consumo.