Llama Calderón a indagar ejecución militar

Amecameca, México- El ex Presidente Felipe Calderón consideró que se debe de investigar la presunta ejecución de un civil por parte de un soldado en Palmarito, Puebla, pues las Fuerzas Armadas no pueden actuar fuera de la ley.



"Yo apoyo desde luego al Ejército, a las Fuerzas Armadas. Desde luego, eso no implica que deban actuar fuera de la ley y cuando hay alguna observación que se investigue.



"Pero creo que el Secretario de Defensa tiene razón en exigir que las autoridades civiles, municipales, cumplan con su responsabilidad de depurar los cuerpos policiacos y ministeriales", sostuvo en entrevista.



Calderón acudió a un mitin, con función de lucha libre incluida, de la candidata panista a la Gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota.



El ex Mandatario pidió que se destinen recursos para capacitar y depurar a los policías estatales y municipales, con lo que se podría hacer frente al robo de combustible.



"La solución es enfrentar a la delincuencia con determinación y reconstruir a los policías y ministerios públicos a nivel general, estatal y municipal, para que haya policías confiables. Mientras esto no ocurra, seguirá prevaleciendo una situación en la que el crimen organizado obtiene rentas de la gente a través del robo de combustible, pero también mediante el secuestro y la extorsión", dijo.