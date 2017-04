¡LISTO PARA ANOTAR!

Ciudad de México

El goleador de los Pumas, Nicolás Castillo , está listo para reaparecer en la delantera de los universitarios hoy miércoles cuando se midan ante el Atlas.

Castillo y Josecarlos Van Rankin viajaron ayer martes a la Perla Tapatía, para tratar que el equipo vuelva a meterse en zona de clasificación. Actualmente ocupan el noveno sitio.

El que no se concentró con la UNAM fue el uruguayo Gerardo Alcoba, quien tiene una lesión muscular y todavía no se sabe cuánto tiempo tardará en volver.

Para el técnico, Francisco Palencia, no hay motivos para sentir una presión extra, porque, señaló, la tiene todos los días.

Lamentó las bajas con las que llega a esta instancia del torneo, pero recalcó que el juego de conjunto tiene que sacarlos adelante.

“Somos un equipo que siempre va hacia delante y buscando enmendar los errores que ha tenido, que a lo mejor se han magnificado mucho a la defensiva, pero también hubo errores de definición”, expresó.

“Jugando como está haciéndolo el equipo vamos encontrar el equilibrio, no me preocupa nada porque este equipo sólo en dos partidos no ha hecho gol, pero ha llegado bastante al arco”.

Descartó que haya focos rojos en la institución y tampoco cree que existan síntomas de desesperación.

“Vivimos con la presión toda la temporada y sabemos qué hacer, al contrario, los chicos en la directiva sabemos que tenemos capacidad para jugar bien al futbol y de esta manera es más fácil clasificar”, abundó.

(Reforma)