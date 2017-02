Liman asperezas en escuela secundaria

Miguel Alemán, Tam.

Tras reconocer que tal vez sí les alzó la voz a los integrantes de la Sociedad de Alumnos, el director de la Escuela Secundaria Técnica No. 49 “Wilfrido Massieu”, José Luis Reséndez Lucio, negó que se les haya hablado con palabras antisonantes o groserías como se manejó durante fin de semana a través de las redes sociales; sin embargo y para tratar de enmendar su error, en presencia de un grupo de padres de familia les pidió disculpas a los estudiantes que se habrían sentido ofendidos por ciertas discrepancias relacionadas con la organización del festejo previo al Día del Amor y la Amistad dentro del plantel educativo.

En punto de las 8:00 horas de este lunes, los padres de familia de 5 integrantes de la Sociedad de Alumnos, se entrevistaron con el director de la citada institución, quien escuchó todas sus inquietudes e inconformidades, lográndose establecer que todo se trató de malos entendidos.

“Los muchachos estuvieron aquí conmigo para pedirme permiso para la organización y realización del convivio tipo Kermese, a lo cual se accedió”, refirió el director; quien negó que se les haya hablado con malas palabras.

“Lo que pasó fue que los estudiantes no estuvieron de acuerdo en que se les pusiera una película como especie de cine durante el evento, argumentando que los jóvenes ya no se divertirían en las otras actividades que también se tenían planeadas, a tal grado que la sociedad mejor se retiraba de todo lo que tuviera que ver con la organización”, dijo Resendez Lucio; quien explicó que él no le veía ningún problema al hecho de que se les pase una película durante el festejo.

Ante la negativa de parte de la Sociedad de Alumnos, el director se habría molestado y habría decidido la cancelación de todo, haciéndolos saber con voz alta y enérgica; mientras que los estudiantes se sintieron ofendidos.

No obstante, la mañana de este lunes dialogaron todas las partes involucradas en dicha situación, pidiendo disculpas, reconociendo cualquier error cometido y liman do ciertas asperezas para poder dar marcha y continuidad a la organización del evento que todas maneras se realizará.