Líderes de partidos ayudan a migrantes

Ciudad de México

Ante el endurecimiento de políticas migratorias por parte del gobierno de Estados Unidos, líderes de partidos políticos mexicanos aprovechan el momento para disputarse el apoyo a los migrantes mexicanos. Todos ofrecen ayuda, principalmente, legal. Hasta ahora, los dirigentes del PAN, Ricardo Anaya, y del PRI, Enrique Ochoa, son quienes ya viajaron a la Unión Americana. El dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, lo hará este domingo y Alejandra Barrales, del PRD, alista su agenda.



Los dirigentes partidistas aseguran que viajan a Estados Unidos a escuchar a las comunidades mexicanas y a ofrecer ayuda. El pasado jueves, Ricardo Anaya (PAN) realizó un viaje exprés a Houston, Texas, en donde se reunió con migrantes mexicanos, activistas, abogados y líderes comunitarios. Se metió hasta los restaurantes a buscar mexicanos y escuchar de sus necesidades.

En sus encuentros con la comunidad migrante les mostró el apoyo del PAN ante las acciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Enrique Ochoa, dirigente nacional del PRI, estuvo jueves y viernes entre Nueva York y Nueva Jersey, en donde se reunió con comunidad migrante mexicana, estudiantes, empresarios y autoridades consulares.

Acompañado del Secretario de Asuntos Migratorios del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Gerardo Ruiz Dosal, el presidente nacional del PRI expresó en entrevista que encontró a una comunidad migrante mexicana preocupada por lo que ocurre. Aseguró que su gira a Estados Unidos no respondió a un simple paseo, toda vez que ofreció una estrategia de apoyo clara. “No (no fue gira de paseo), por el contrario. Tenemos planes concretos”, expresó.

Ochoa Reza mencionó que el PRI trabajará para vincular a la comunidad mexicana con la red consular en Estados Unidos y, por lo menos en Nueva Jersey, se quedará Pedro Mata en representación del PRI, para asegurarse que se lleve a cabo un encuentro con el cónsul de México en Nueva York, Diego Gómez. A través de la Secretaría de Asuntos Migratorios, dijo, se brindará asistencia legal a quien lo requiera.

El PRI puso a disposición de los paisanos sus redes sociales, un correo electrónico y un número de teléfono en México: @MigrantesCENPRI, y el número 011 5255 419125. Además, dijo Ochoa, el PRI será un gestor entre la comunidad migrante y distintas instituciones que dan apoyo como el Conacyt.

“En este momento, más allá de colores, lo que identifico es la necesidad de mantenernos unidos, es un momento de unidad”, señaló. Cuestionado sobre el tema del presupuesto con que cuenta para apoyo, el priísta indicó que la Secretaría de Asuntos Migratorios cuenta con un millón de pesos y trabajará para determinar los recursos humanos que necesita.

Ochoa Reza se reunió con líderes de la comunidad México-Americana, estudiantes de la Universidad de Columbia, miembros de la US México Chamber of Commerce y del Council of the Americas, así como del sector bancario e inversionistas.