Lidera "Despacito" las canciones más populares de la semana

" Despacito " sigue arransando en las principales listas de popularidad, prueba de ello es que esta semana continúa en la cima del Top 10 en México como la canción más sonada.

Éstas son las 10 canciones más populares de la semana:

1.- " Despacito " - Luis Fonsi con Daddy Yankee

2.- "Súbeme la radio" - Enrique Iglesias con Descemer Bueno, Zion & Lennox

3.- "Shape of You" - Ed Sheeran

4.- "Amárrame" - Mon Laferte con Juanes

5.- "Something Just Like This" - The Chainsmokers y Coldplay

6.- "El amante" - Nicky Jam

7.- "I Feel It Coming" - The Weeknd con Daft Punk

8.- "Sé que te duele" - Alejandro Fernández con Morat

9.- "Tuesday" - Burak Yeter con Danelle Sandoval

10.- "It Ain't Me" - Selena Gómez y Kygo

(Fuente: Los 40 Principales)