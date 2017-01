Liberarán a Medina del penal

Monterrey, México.- El ex Gobernador Rodrigo Medina recuperará su libertad luego de que el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal determinó que se violó la suspensión de amparo que lo protegía.



Medina fue vinculado a proceso la madrugada de hoy por los delitos de peculado y daño al patrimonio del Estado, y como medida cautelar, el Juez de Control determinó imponer prisión preventiva.



El ex Mandatario ingresó al Penal del Topo Chico, pero ahora tendrá que ser liberado.



" El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León con sede en Monterrey, actuando en el juicio de amparo 39/2017, promovido por un ex Gobernador de esa entidad, ordenó al Juez de Control de ese Estado deje sin efecto legal alguno la determinación tomada en cuanto a la prisión preventiva decretada en contra del promovente, en virtud de constituir un incumplimiento a la suspensión concedida previamente", establece una nota informativa difundida por el Poder Judicial Federal.



"El órgano jurisdiccional ordenó al juzgador que las cosas vuelvan al estado que tenían al momento de concederse dicha suspensión, esto es proveer la libertad e informar de inmediato a este Juzgado de Distrito del cumplimiento, apercibido de que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización al momento de realizarse la conducta sancionada".