Liberan informe de demanda contra Trump

Era 1973, el apartamento más barato costaba unos 160 dólares, y pedir un certificado de ingresos resultaba una forma de filtrar a los inquilinos de menor solvencia.



Pero, según la versión de uno de los empleados del viejo Trump, si la familia o individuo interesado era afroamericano, las cosas se ponían más difíciles.



"Al final de mis dos semanas en Tysen Park, Fred Trump me dijo que no alquilara a afroamericanos. También quería que me librara de los que había en el edificio diciéndoles que había viviendas baratas disponibles para ellos", declaró un ex empleado, que había sido despedido a las pocas semanas de trabajar con el constructor.



El testimonio está recogido de un informe que el FBI desclasificó esta misma semana y aborda una demanda por discriminación racial que el hoy Presidente de Estados Unidos y su padre recibieron hace cuatro décadas, de la que The Washington Post informó el año pasado.



El caso se resolvió con un acuerdo extrajudicial y con el compromiso de Trump de mejorar sus prácticas para evitar riesgo de discriminación, aunque no admitió culpas ni fue sancionado por ello.



La composición racial de esa promoción de viviendas de la que hablaba el empleado a los investigadores, formada por 700 unidades, era de un 15 por ciento de hispanos, 2 por ciento afroamericanos.



Durante el tiempo que trabajó allí, encontró a una familia afroamericana que cumplía los parámetros necesarios para alquilar un apartamento, pero el jefe los rechazó.



"Me dijo que eran negros y ya está", dijo el empleado. Pese a lo cruda de esta declaración, el constructor siempre negó la discriminación a las minorías.



"Va en contra la ley", señaló cuando el empleado le preguntó abiertamente por ello.



El expediente fue publicado por el FBI en una apartado de la web en el que se recogen asuntos sobre los que el departamento federal ha recibido muchas solicitudes de información.



En el documento, de casi 400 páginas, otro testigo afroamericano relata que, en 1968, trató de alquilar una vivienda en Jamaica, una zona de Queens, en respuesta a un anuncio que había visto.



El responsable le comentó que ya no estaba disponible, pero un amigo suyo, blanco, probó suerte tan solo unas horas después y no hubo problema. La investigación tuvo lugar entre 1972 y 1974, y el departamento de Justicia impulsó la causa en el 73, aunque padre e hijo lograron resolverlo en el 75.



Visita Trump el Museo de Historia y Cultura Afroamericana



El Presidente visitó este martes, en compañía de su hija Ivanka, el Museo de Historia y Cultura Afroamericana, inaugurado en septiembre pasado por su antecesor en el cargo y primer Mandatario afroamericano de la historia del país, Barack Obama.



Además de Ivanka, también acompañaron a Trump en el recorrido por el museo su nominado para encabezar el Departamento de Vivienda, Ben Carson, y la asesora presidencial Omarosa O. Manigault, ambos afroamericanos.



La visita de Trump a este museo se produce dentro de las conmemoraciones con motivo del Mes de la Historia Afroamericana, que se celebra cada febrero en Estados Unidos.



Trump ha protagonizado varias polémicas con la comunidad afroamericana y una de las más sonadas fue su ataque al congresista e histórico líder de derechos civiles John Lewis, quien expresó sus dudas sobre la legitimidad de la victoria electoral del magnate debido a la supuesta injerencia rusa en los comicios.



Debido a los ataques de Trump contra Lewis, más de medio centenar de legisladores demócratas decidieron no acudir a su investidura presidencial el pasado 20 de enero en señal de protesta.



Más recientemente, durante una reunión en la Casa Blanca precisamente con motivo del inicio del Mes de la Historia Afroamericana, dejó entrever su ignorancia acerca de la figura de Frederick Douglass, uno de los más reconocidos abolicionistas de EU.