Liberan a operador financiero de Tomás Yarrington

NOTICIAS RELACIONADAS Detienen a operador financiero de Yarrington en San Pedro

Monterrey, México.- Fernando Alejandro Cano Martínez, considerado como uno de los principales operadores financieros del ex Gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington , quien fue detenido esta mañana en San Pedro, obtuvo esta tarde su libertad al presentar un amparo vigente contra cualquier orden de detención en México.



Fuentes estatales confirmaron que el ex funcionario tamaulipeco fue puesto en libertad esta tarde tras pagar una fianza como garantía y presentar un amparo vigente.



La orden de aprehensión que tiene Cano Martínez por el Gobierno de Tamaulipas y la PGR están suspendidas por el amparo que tiene éste, detallaron las fuentes.



Y aunque hay una alerta del Gobierno estadounidense para detenerlo, no hay una orden de aprehensión vigente.



El operador de Yarrington fue liberado al filo de las 18:00 horas del Penal del Topo Chico, donde estuvo recluido desde su detención, esta mañana, al salir de un restaurante sampetrino.