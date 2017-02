Levantan el plantón de Refinería Madero

Madero, Tam.

Miembros del Movimiento Nacional Ciudadano bloquearon el acceso a la Terminal de Reparto de la Refinería Francisco I. Madero cumpliendo 33 horas sin dejar pasar a las pipas cargadas con combustible, sin embargo ayer a las 16:00 horas en base a una negociación se retiraron.

El domingo por la mañana se instaló una comitiva en el acceso, lo que imposibilitaba el paso de unidades. De inicio funcionarios de Petróleos Mexicanos entablaron diálogo con los paristas para tratar de convencerlos de liberar el acceso, sin embargo el intento fue infructuoso por la mañana de ayer.

Carlos Medina González, funcionario de Pemex, entabló diálogo con Héctor Espinosa, uno de los líderes del movimiento pidiéndole el retiro del bloqueo, sin embargo este señaló que estaban conscientes de la afectación que ocasionan al reparto de combustible, “pero queremos que también estén conscientes de la afectación que le hacen a los mexicanos con el aumento al combustible”.

Señaló el parista que no se retirarían del bloqueo hasta que se cuente con una respuesta favorable, “porque cómo es posible que nuestro señor presidente establezca gasolineras de Pemex en el extranjero y los precios más baratos a ciudadanos de otro país y a nosotros nos la venda más cara... No hay justificación”.

Asimismo indicó que si “agarraran” a los ex gobernadores prófugos de la justicia y los hicieran que regresaran todo lo que se robaron seguramente saldarían importantes deudas o recuperarían los 200 mil millones de pesos de déficit al presupuesto que anunció Peña Nieto.

Aseguraban que no se moverían hasta conseguir la eliminación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, “nosotros no nos vamos a mover, mejor que vayan y auditen a los líderes sindicales, que requieran lo robado a varios ex gobernadores porque son varios Miles de millones de pesos que son del pueblo”.

A las 12:00 horas aproximadamente una pipa cargada con combustible hizo el intento de salir de la Terminal de Reparto, sin embargo fue impedida. Elementos de la Gendarmería Nacional y de Seguridad Física de la paraestatal permanecían a la expectativa en el lugar.

SE RETIRAN

Luego de entrar en negociaciones con la Secretaría de Gobierno del Estado, el grupo de manifestantes se retiró a las 16:00 horas, con lo que las unidades de reparto de combustibles lograron salir a realizar las entregas.

De acuerdo a lo informado en una rueda de prensa ofrecida por Jorge Gual López la decisión de retirar el plantón después de casi 33 horas fue en base a una negociación que se hizo con la Secretaría de Gobierno a cargo de César Verástegui Ostos.

Y es que de acuerdo a lo que se le informó, la paraestatal se encontraba formulando una denuncia federal por obstrucción del acceso al área de reparto de la Refinería Madero, por lo cual se reconsideró, “a final de cuantas es lo que estabamos buscando, llegar al diálogo con las autoridades y lo hemos conseguido”.