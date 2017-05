Le propone matrimonio con un tornado de fondo

ESTADOS UNIDOS.- El amor es capaz de resistir la fuerza destructiva de la naturaleza Al menos para una pareja de Texas. Fotografías compartidas en Facebook muestra el momento en Alex Bartholomew propone matrimonio a su novia Britney Fox Cayton cerca de McLean.



La diferencia con el resto de parejas? Un tornado como telón de fondo. Estaba completamente feliz cuando me pidió la mano y no podía contener las lágrimas, dijo Cayton.







Olvidé el tornado atrás porque solamente podía verlo a él y lo feliz que estaba La pareja lleva 18 meses de relación.







La imagen con el tornado no fue una coincidencia ya que Bartholomew es un cazador de tormentas. Las monitorea para buscar un punto seguro donde observarlas. Me ha llevado a varias desde que salimos. Me ha fascinado dijo Cayton.