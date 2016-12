Legisladores consideran aumento de gasolina como "un robo" y "un insulto"

Cd. de México.- Legisladores de la Oposición reprocharon la forma en que aumentarán, hasta en 20 por ciento, los combustibles a partir de 2017, al advertir que la deficiente y abusiva política del Gobierno federal pone en riesgo la estabilidad social.



Francisco Búrquez, senador del Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que no se trata de un " gasolina zo" más, sino que es un robo a la población porque el Gobierno recaudará más impuestos a través los combustibles.



"Es un robo en despoblado, pensar que en México se llegará a más de 18 pesos por litro es un robo, el Gobierno federal está jugando con fuego", afirmó.



"Este aumento afecta a todos, en la transportación de cada trabajador, en la actividad del empresario o emprendedor que usa su vehículo, a las familias y a todos los productos cuyos precios consideran el costo de la gasolina . No sé qué vaya a pasar, pero es momento de que los ciudadanos se rebelen, si es necesario hacer bloqueos en Pemex, que se hagan, pero se debe hacer presión social".



El legislador explicó que por el impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el Gobierno se queda con cinco pesos por litro, lo que le ha dado 300 mil millones de pesos de ingresos al año.



Si se eliminara la doble tributación a la gasolina , el precio del litro podría quedar en 13 pesos, consideró el senador Búrquez.



El diputado panista Federico Döring afirmó que es un incremento desmedido y refleja la incapacidad del Gobierno federal para manejar los tiempos de la liberación de precios en los combustibles.



"Es un incremento voraz que refleja la incapacidad de planeación e instrumentación de la reforma energética, por parte del Gobierno federal", expuso el vicecoordinador parlamentario.



"El aumento de 20 por ciento es un insulto a los mexicanos. El Gobierno federal está haciendo de una reforma energética una abusiva Miscelánea fiscal".



Le quedó grande al Gobierno la instrumentación, dijo Döring, y ahora se conforman con la ofensiva recaudación de impuestos a través del IEPS en gasolina s.



La senadora Dolores Padierna advirtió que el esquema de fijación de precios, además de incrementarlos, propiciará un trato diferenciado en diversas regiones y afectará a las más pobres.



"Las regiones que cuenten con infraestructura adecuada de almacenamiento, transporte por ducto y estaciones de servicio, como es el caso de las grandes ciudades, tendrán precios menores a las que no lo tengan, que es el caso de las zonas menos desarrolladas", manifestó la perredista.



"Es decir, las zonas más ricas pagarán menores precios que las más pobres".



Padierna agregó que la capacidad de almacenamiento y transporte por ducto es notoriamente insuficiente para garantizar la continuidad del abastecimiento a precios razonables.



En la actualidad, mencionó la legisladora del Partidos de la Revolución Democrática (PRD), esta infraestructura pertenece a Pemex.



"Siguen apareciendo los malos resultados de la reforma energética. Se diseñó en un momento en que los precios del petróleo eran muy altos, sin imaginarse que bajarían drásticamente y sin tomar en cuenta que la privatización del mercado de combustibles ocasionaría aumentos de precios importantes para los consumidores", expuso.



"Lo más preocupante es que el Gobierno no sólo no reconoce el fracaso de sus reformas, sino que insiste en seguir por el mismo camino e incluso adelantar y profundizar la privatización del sector, sin importarle que los que van a pagar los platos rotos son la mayoría de los mexicanos".



El coordinador de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri, manifestó que el aumento en las gasolina s anunciado por el Gobierno federal únicamente profundizará la severa desigualdad social.



"Desde el Congreso, en la bancada del PRD demandaremos se haga una revisión a fondo de la Reforma Energética, porque ya se demostró que no ha dado los resultados esperados, lo único claro que tenemos es la ineficiencia para gobernar del actual Ejecutivo", declaró el también presidente de la Junta de Coordinación Política.



Martínez Neri destacó que el aumento anunciado a la gasolina provocará que el precio de la canasta básica se eleve, lo que afectará a miles de familias mexicanas.



"Observamos con tristeza se sigue castigando a la población, lo que nos parece inadmisible", dijo.



El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, el gobierno federal se niega a reconocer que el aumento en los combustibles no es algo le ayude al País.



"Es claro que México no se mueve en la dirección correcta y que el gobierno federal se ha negado a escuchar, revisar y rectificar. Ni la reforma energética ni la liberalización de precios contribuyeron a mejorar la economía ni del país ni de la gente", aseveró.



"Este incremento no es un hecho aislado, forma parte de una cadena de graves errores en la conducción de la política económica, como la devaluación del peso, el alza de las tasas de interés y ahora el aumento del precio de los combustibles".



Castañeda destacó que los legisladores de MC han presentado argumentos para evitar el alza en combustibles, pero el Ejecutivo federal se ha negado a escuchar propuestas y ahora, con las alzas en los combustibles, en los ciudadanos tienen que pagar las consecuencias de malas decisiones de gobierno.