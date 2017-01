‘Legión Holk sí existe y es pura pornografía’

La Legión Holk existe, y a decir de Erick Palacios, estudiante en Reynosa, se trata de un grupo que básicamente comparte pornografía y memes.

Asegura que perteneció a este grupo y puede ser que inciten a los jóvenes a cometer actos indebidos, pero en su caso, nunca le pidieron o conoció de estas peticiones.

Este joven destaca que son lamentables los hechos sucedidos en Monterrey y que recomienda tener mucho cuidado con lo que se comparte o comenta en redes sociales.

- ¿Qué opinas de los hechos que sucedieron en Monterrey?, se le cuestiona.

“Se pasaron, quisieron imitar a Estados Unidos, maldita Legión Holk ”.

- ¿Has escuchado de este grupo?

“Yo estaba ahí”.

- ¿Qué hacen ahí?”.

“Nombre, sólo pasan porno y memes, lo digo por experiencia; yo estaba y tengo muchos memes”.

- ¿Es verdad que les pedían realizar actos como los de Monterrey?

“Quién sabe, todo puede ser posible. Legión Holk ha hecho ataques virales pero no creo que lleguen a tanto”.

- ¿Dicen que manejan un lenguaje secreto, es verdad?

“No, es puro cuento. Esos grupos es nada más para pasarla, dependiendo si llegas a ser tan autista”, refiere.

- ¿Eso de autista qué es, no es porque estén enfermos?

“No, pero se comportan como retrasados, siempre usan los puntos “v”.

- ¿En tu caso por qué entraste a este grupo?

“Por los memes, a veces son divertidos o muy oscuros, he utilizado plantillas para hacerlos. Me salí porque a veces cada cierto tiempo otros grupos relacionados, tanto Facebook los cierra por ataques de otro grupo o por contenidos explícitos. Los administradores te dicen que si pasas porno, dejes un enlace y no contenido a la vista para que no lo reporten. Sobre todo alguien “arenoso”.

- ¿Cuál es tu recomendación para los jóvenes que entran a estas páginas?

“Que sólo miren el porno y los memes, que no se metan tan a fondo”.