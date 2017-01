Le exige Rafa Márquez respeto a Trump

Las decisiones migratorias adoptadas por el presidente de los Estados Unidos no le cayeron nada bien al defensa del Atlas, Rafael Márquez .



Como voz autorizada por ser el principal referente del balompié azteca, el capitán de los Zorros y de la Selección Mexicana dijo que si tuviera de frente a Trump , le exigiría más respeto por los nacionales.



"Le pediría una mayor reflexión sobre las decisiones que está tomando, de las que se puede arrepentir. Se le debe exigir un mayor respeto al mexicano, porque se lo ha ganado", expresó Márquez al Diario Marca de España.



La semana pasada el presidente de los Estados Unidos firmó la orden ejecutiva para levantar el famoso muro fronterizo con México, además de confirmar otros detalles migratorios que afectarán a los mexicanos y a otros países.



"La manera no es la correcta, pero todo esto nos debe servir para sacar el orgullo y transformarnos. Ojalá no se les complique con malas consecuencias, sobre todo para los que no tienen documentos o han ido allí para poder sacar adelante a sus familiares, los que han ido en busca de una oportunidad", agregó.



Para Rafa, el mexicano poco a poco se ha ido ganando un respeto en el vecino país del norte.



"Depende de la situación de vida en la que esté cada mexicano allí, pero nos hemos ganado el respeto de toda una sociedad siendo humildes y trabajadores. Los mexicanos en los EEUU han significado la mayor mano de obra y creo que se ha dejado un buen parámetro. Siempre fueron a ganarse el pan a base de sacrificio", comentó.



Hace poco más de 1 año, Márquez volvió a vivir en México y reconoció que lo encontró en crisis.



"Estamos atravesando una crisis social, económica, política, etc. y tenemos que dar un giro. Valorar lo que es México y su grandeza. Hay una falta de valores y respeto, pero es que ya el gobierno que tenemos no puede dar ejemplo de ello", finalizó.