Le dictan orden de aprehensión a “El Cabrito” Arellano por una supuesta violación

Monterrey.- Tras ser acusado por una supuesta violación, el exfutbolista Jesús "El Cabrito " Arellano no se presentó ayer a la cita de comparecencia, por lo cual se le giró una orden de aprehensión y localización.



De acuerdo a fuentes allegadas a la investigación, Arellano, figura emblemática de los Rayados, abandonó su residencia en Monterrey y ahora es buscado por las autoridades estatales.



La hora y el lugar en el que debería de comparecer ayer Arellano no se informó.



Aunque algunas versiones señalan que "El Cabrito " se trasladó hacia Houston, Texas, después de que salió a luz el caso, otras apuntan a que el ex volante albiazul se encuentra en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la casa de un familiar.



El fin de semana pasado se dio a conocer que una Unidad de Investigación especializada en delitos sexuales de la Procuraduría del Estado inició la indagatorias por una denuncia de supuesta violación interpuesta por una mujer contra el tres veces mundialista mexicano (Francia 98, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006).



Aunque las autoridades no proporcionaron información sobre la mujer, fuentes señalaron que se trata de una sobrina de 19 años de edad.



Arellano, quien jugó profesionalmente durante 17 años, se retiró del futbol en julio del 2011, durante su segunda etapa con Rayados.