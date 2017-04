Le da ‘tortillazos’ a Derbez

A well deserved tortilla slap, @ederbez, and I have taken my phone back!! Un tortillazo bien merecido @ederbez, ya tengo mi teléfono devuelta!! #AprilFoolsDay #HowToBeALatinLover

A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on Apr 1, 2017 at 3:20pm PDT