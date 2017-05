Las reglas cambian. En importación de autos usados

Las nuevas reglas para importar autos usados solamente encarecerán los precios de las unidades al consumidor final y son parte de las trabas que han ido incrementando el Gobierno Federal para quitar del camino a los empresarios que se dedican a la venta de autos usados y obligar a la compra de vehículos nuevos.

A partir del pasado 2 de mayo, la Administración General de Aduanas solamente permitirá realizar el trámite de importación de autos usados en nueve aduanas: Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Mexicali, Nogales, Veracruz y Tijuana.

Además, buscan crear un nuevo registro de empresas proveedoras de historial vehicular y la autoridad aduanal será la encargada de validar que las firmas cumplan con requisitos mínimos para dar el servicio.

De igual forma los verificentros de Estados Unidos transmitirán electrónicamente a la Aduana la certificación de que el auto cumple con la norma ambiental mexicana, y se crea un nuevo padrón sectorial de comercializadores, el cual entrará en vigor el próximo 15 de mayo.

A la par se incrementan los requisitos que piden a las empresas autorizadas para proveer facturas de los automóviles y se impone un plazo de 30 días para presentar el auto en aduanas.

SE ELEVARÁN LOS COSTOS

José Hugo Jofre Chávez, representante de los comercializadores de autos usados en la frontera, comentó que con estas acciones solamente se burocratiza más y se entorpece la importación , pero además, se elevará el costo de los certificados en 118 dólares.

“Son juegos del gobierno para seguir frenando la importación y con el tiempo me da la razón, todo va en contra del beneficio de la sociedad, se estaba cumpliendo con las certificaciones y con cada uno de los procesos, los certificados nos estaban saliendo de 15 a 35 dólares y ahorita nos van a costar 118 dólares”, dijo.

Con lo anterior se generan gastos de casi 5 mil pesos en certificados, verificaciones y otros reportes, lo que va elevar a dos mil pesos más los costos.

“Siguen desalentando el comercio organizado de autos usados, creen que el daño se lo hacen a los importadores o a los que compran y venden carros, pero no, se lo hacen a la población en general, porque es una mercancía o artículo de primera necesidad en la actualidad”, expresó.

Las autoridades aduaneras señalan que no pretenden reducir la cifra de autos importados, solamente que cumplan con los requisitos para que no sean chatarra o robados y no utilicen certificados ambientales falsos o facturas apócrifas, pero los comercializadores no piensan lo mismo.

“Todo eso se reporta que van hacer lo mismo, esa empresa va a consultar a donde nosotros estamos consultando, es todo y darle el beneficio a esa empresa por un costo, es una burla; para nosotros que conocemos es un parámetro más para detener las importaciones de autos y seguir sometiendo la industria al gobierno para hacer lo que ellos quieren”, comentó.

Para los comercializadores, el Gobierno Federal afecta principalmente a los ciudadanos, ya que está insensible y protegiendo a lo que más tienen.

“Hemos hecho llamado al Presidente de la República, a Gobernación y a Hacienda, y a ellos no les interesa, ellos siguen protegiendo sus intereses, tienen convenios particulares con ellos”, recalcó.

La situación económica que permanece desde hace años y constantes trabas y verificaciones, esta afectando a negocios.

Es una burla, para nosotros que conocemos, es un parámetro más para detener las importaciones de autos . José Hugo Jofre Chávez, representante de los comercializadores.

EN CIFRAS

>En el 2009 cuando la importación estaba en su apogeo, los comercializadores lograban importar alrededor de 500 mil vehículos, y actualmente son 20 mil en lo que va del año en toda la frontera del país.

>“El 85 por ciento ha cerrado, son miles de familias las que se han visto afectadas, esta labor es principal en la frontera donde se maneja diferente al interior del país”, comentó.