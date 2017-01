La soberanía de México no está en negociación: SHCP

Cd. de México.- La soberanía de México no está en negociación, aseguró Vanessa Rubio, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sobre el muro que el Gobierno de Estados Unidos planea construir en la frontera y la intención de que México lo pague.



" México defiende y seguirá defendiendo su soberanía con mucha determinación con mucha decisión, porque la soberanía de México no está en negociación", declaró.



En una conferencia sobre los retiros en Afores para personas mayores a 65 años de edad, la subsecretaria señaló que hace unos momentos, el Presidente Peña Nieto aseguró que no asistirá a la próxima reunión con Donald Trump .



"El Presidente Peña Nieto acaba de informar, y cito: 'Está mañana hemos informado a la Casa Blanca, que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes'".



Rubio reiteró que México no va a pagar en el caso de que Estados Unidos decida continuar con la construcción del muro.



"Nos parece que el que se pretenda que México va a pagar ese muro es un planteamiento absurdo e inalcanzable", comentó.



Esta mañana, Trump publicó en Twitter que si México no piensa pagar el muro, era mejor cancelar su reunión en Peña Nieto.

Horas después, el Presidente mexicano informó que no asistiría al encuentro estimado para el próximo 31 de enero.