Las necesidades de Sampaoli de fichar a un defensa

Sampaoli señaló ante los periodistas que el invernal es un mercado muy complejo en el que es difícil conseguir jugadores que estén a la altura de lo que el club necesita, pero pidió que lo del central sea rápido porque hay dos torneos a la vez y a veces tiene que modificar el sistema por las circunstancias.



El técnico sudamericano informó de que la venta al Borussia Mönchengladbach alemán de Timothée Kolodziejczak es inminente y al irse un hombre que puede jugar también de lateral izquierdo, se abre la opción de que llegue un lateral para que Escudero no juegue tantos partidos, si bien (Pablo) Sarabia lo ha hecho bien ahí.



Sin embargo, Sampaoli insistió en que el central es una necesidad inmediata y al internacional Sub 21 francés Clement Lenglet le hace un seguimiento desde hace tiempo, pero no sabe cómo está la operación aunque espera que este fichaje se pueda consolidar.



El técnico manifestó que también ha pedido un delantero para completar el plantel, que bien podría ser el montenegrino del Manchester City inglés cedido hasta ahora en el Inter, Stevan Jovetic, ya que es un jugador que el club está observando, pero no se ha concretado nada.