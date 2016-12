La próxima semana se sabrá si habrá Canelo vs Chávez Jr

Será la próxima semana cuando el boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y su equipo tomen una decisión respecto al oponente que enfrentará el mes de mayo, en espera de que se concrete contra Julio César Chávez Jr .



Luego de que hace unas semanas se hablara de la posibilidad de la pelea entre ambos pugilistas, las negociaciones siguen en espera de hacerla realidad en los próximos días, pues el "Canelo" desea ese combate, dijo el presidente de Golden Boy Promotions, Eric Gómez.



"Sí queremos hacer la pelea de Chávez, le vamos a dar todas las atenciones este año, ya la semana que entra vamos a tomar una decisión, por lo pronto las pláticas van bien y vamos a seguir hablando", dijo el directivo.



Sin dar detalles sobre cómo van las negociaciones, dejó en claro que la pelea aún no está confirmada, pero seguirán las reuniones en estos días en espera de concretarla.



"Lo que sí puedo decir es que todavía no está la pelea, estamos trabajando duro, haciendo todo el esfuerzo, es la pelea que quiere ‘Canelo’, estamos en pláticas y veremos, vamos a hablar otra vez hoy y seguir hasta que tengamos un sí", comentó.



Por otra parte, señaló que la primera pelea del año para el pugilista tapatío será la de mayo próximo, y los planes contemplan hacer otra en septiembre, posiblemente ante el kazajo Gennady Golovkin, y una más en diciembre.



Comentó que el campeón superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) se encuentra bien de su mano derecha, misma que aún no utiliza en su regreso a los entrenamientos esta semana.