La primera dama ‘desaparece’ de la Casa Blanca

Su fugaz aparición en una gala de beneficencia celebrada el pasado sábado en la residencia de lujo de Donald Trump en Florida, Mar-a-Lago, y en la fiesta por la Super Bowl un día más tarde en el vecino club de golf del presidente y magnate han sido las únicas ocasiones en las que se avistó a la nueva primera dama,Melania Trump, desde que su marido asumió la presidencia estadounidense el pasado 20 de enero. Aunque las esposas de los mandatarios suelen tomarse un tiempo para adaptarse a su nueva función en una Casa Blanca que les tiene reservado un sitio destacado, aunque no totalmente definido, su hasta ahora prácticamente nula implicación en el día a día presidencial —ni siquiera vive aún en Washington, ni parece su intención— ha empezado a hacer arquear alguna que otra ceja.

A Michelle Obama no le hacía ninguna gracia ser primera dama y, mucho menos, tener que instalarse en la Casa Blanca en el mes de enero, en mitad del curso escolar, con dos hijas pequeñas que, con 8 y 10 años, eran las más jóvenes en décadas que se mudaban a la residencia presidencial. Pero lo hizo, siguiendo las recomendaciones de asesores políticos que le dijeron que estaría muy mal visto que no se uniera a su esposo nada más asumir este la presidencia, tal como también habían hecho sus predecesoras. Su sucesora no ha tenido tantos miramientos.

La tercera esposa del magnate neoyorquino reconvertido en presidente de Estados Unidos ya había anunciado su intención de permanecer en Nueva York al menos hasta que su hijo, Barron, de 10 años, acabe el presente curso escolar. Pero según US Weekly, esta situación podría prolongarse más de lo anunciado. “Decidirán al final del año escolar si siguen así o si se mudan a Washington”, dijo, según la revista, una fuente próxima a la familia Trump. Una situación que, de confirmarse, no tendría “precedentes”, declaró a France Presse la especialista en primeras damas Katherine Jellison, profesora de Historia en la Universidad de Ohio. De momento, van a cumplirse tres semanas desde que Melania Trump, de 46 años, pisó la capital del país.

Mientras el matrimonio presidencial decide su futuro en común o no en Washington, el Ala Este, lugar tradicionalmente reservado a la primera dama y su equipo, sigue prácticamente vacío pese a que se acumulan las tareas pendientes: desde los tours por la famosa residencia presidencial, que suele organizar la oficina de la primera dama, a la próxima celebración de Pascua, en la que la casa del presidente se suele llenar con miles de invitados, muchos de ellos niños. Y es que aunque el puesto de primera dama no conlleva tareas oficiales, la esposa del mandatario de EE UU, sobre todo en las últimas décadas, ha asumido un papel importante de representación y, también, como organizadora de eventos sociales, además de adoptar una causa que promociona durante los cuatro u ocho años que le toca vivir en el 1.600 de Pennsylvania Avenue. Según había adelantado durante la campaña electoral la propia Melania Trump, su misión como primera dama y esposa del presidente más tuitero de la historia será denunciar el “ciberacoso”.

Donald Trump y Melania Trump, en una gala en el club Mar- a- Lago en Miami. CARLOS BARRIA R EU TERS

Nuevo equipoQuizás conscientes de los crecientes rumores respecto al desapego de la exmodelo de origen esloveno por un puesto por el que tampoco ha profesado públicamente una gran ambición personal, laanunció estos días los primeros puestos del equipo de la primera dama. El miércoles, se supo que ha elegido como su secretaria social a Anna Cristina Niceta Lloyd, casada con el nieto de la mujer que ayudó a Jackie Kennedy a diseñar el famoso jardín de rosas de la Casa Blanca, según destacó la Presidencia. Y hace una semana se anunció que ha seleccionado a Lindsay Reynolds como su jefa de gabinete. Como tal, la veterana de la Casa Blanca, donde ya trabajó en la era de George W. Bush, será responsable de “las operaciones diarias de la Oficina de la Primera Dama” y de la agenda de la esposa del presidente. Aunque esta siga notablemente vacía.