La Presidenta de Taiwán transitará por EU

El anuncio provocó la irritación de China, que pidió a Washington que bloquee el ingreso de la Mandataria al país norteamericano.



Taiwán declinó emitir comentarios sobre si Tsai se reunirá con miembros del equipo del Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pero la misión estadounidense en el territorio, el Instituto Americano en Taiwán (AIT por sus siglas en inglés), indicó que la visita sería privada y no oficial.



Trump enojó a China cuando conversó con Tsai este mes, en un hecho sin precedentes en décadas, y generó dudas sobre el respaldo de Estados Unidos a la política de Beijing en torno a posibles reclamos independentistas de la Mandataria.



China sospecha profundamente de Tsai, quien se cree desea lanzar un proceso formal para la independencia de Taiwán, un territorio autónomo que Beijing considera como una provincia renegada y no elegible para manejar relaciones diplomáticas a nivel de Estado.



El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo el viernes en un comunicado que pidió a Washington que no permita a Tsai transitar por ciudades estadounidenses, a fin de no enviar señales equivocadas a las fuerzas independentistas de Taiwán.

Exteriores de China

Estados Unidos, que cambió su reconocimiento de estatus diplomático sobre la isla en 1979, reconoce la posición de Beijing respecto a que existe una sola China y que Taiwán es parte de su territorio.



Tsai pasará por Estados Unidos en camino a una gira por Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador, en ese orden.



La Mandataria partirá el 7 de enero desde Taiwán y regresará el 15 del mismo mes.



Tsai llegará a Houston el 7 de enero y dejará la ciudad el mismo día. A su regreso, arribará a San Francisco el 13 de enero, explicó el portavoz de la presidencia taiwanesa, Alex Huang, en rueda de prensa.



El instituto AIT sostuvo que el tránsito no contradecía la política de una sola China.