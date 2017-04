La pelea entre los mexicanos Canelo y Chávez a los cines de EU

Con la totalidad del boletaje de la T-Mobile Arena agotado y la venta de lugares para ver la pelea en circuito cerrado en Las Vegas, miles de personas podrán ver la batalla en vivo y en directo en las salas de cine.



Así lo confirmaron Fathom Events, Golden Boy Promotions y HBO Pay Per View, además de anunciar que la venta de boletos comenzará el 7 de abril en línea y en los cines, cuya ubicación se dará a conocer el mismo día.



"Además de observar todas las acciones dentro del ring de cerca y personalmente, los asistentes al evento recibirán un exclusivo miniposter conmemorativo de la pelea", agregan en el comunicado.



"No hay nada como ver a estos guerreros -' Canelo ' Álvarez y Julio César Chávez Jr.- enfrentarse en la pantalla grande", dijo John Rubey, jefe ejecutivo de la casa distribuidora de cine.



"Es como tener una experiencia real de ringside en su cine local rodeado por otros aficionados".



El dos veces monarca mundial, Saúl Álvarez (48-1-1, 34 KOs), se medirá con el ex monarca Chávez Jr. (50-2-1, 32 KOs), a 12 asaltos en peso pactado en las 164.5 libras en una de las peleas más importantes del año.



El tapatío, actual campeón superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), conquistó el cetro en su última aparición, el 17 de septiembre pasado tras vencer a Liam Smith, mientras que Chávez Jr. superó el 10 de diciembre al alemán Dominik Britsch.