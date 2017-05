Lanzan "¡Naturalízate Ahora!" para naturalizar a un millón de latinos en EUA

Washington, D.C.- Con el mensaje de que la ciudadanía es el mejor escudo contra la política de deportaciones de la administración Trump, organizaciones comunitarias y sindicales lanzaron hoy una nueva campaña para naturalizar a un millón de residentes legales permanentes en 2017.

La campaña ¡Naturalízate Ahora! Tiene calendarizados 97 talleres de ciudadanía y sesiones informativas en los 50 estados del país, desde ahora hasta finales de junio próximo, con la meta de agregar más de 100 adicionales para el verano.

“Los latinos se sienten amenazados en este momento y ven la ciudadanía como una manera de protegerse”, señaló uno de los promotores de la campaña, el legislador demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez, quien indicó que en su distrito se registra un interés “sin precedentes” para naturalizarse.

La oficina de Gutiérrez en Chicago realizó el mes pasado un taller de naturalización a cupo lleno con más de 300 asistentes. Para el próximo taller, a celebrarse en junio, tiene más de 500 personas registradas, algunas preocupadas por las deportaciones y otras interesadas en votar, precisó.

Cifras del Servicio de Ciudadanía y Servicios Migratorios (USCIS) muestran que 239 mil 628 personas iniciaron el proceso de naturalización en el primer trimestre del año fiscal 2017 -que inició en octubre pasado-, en línea con años anteriores.

Se estima que 8.8 de los más de 13 millones de residentes legales permanentes, es decir, inmigrantes portadores de una “green card”, son elegibles para iniciar inmediatamente el proceso de ciudadanía.

Con el costo de la naturalización, que en dos décadas aumentó de unos 99 dólares por persona a unos 680 dólares en la actualidad, la campaña buscará enfatizar el hecho de que 3.7 millones de los residentes elegibles tienen derecho a una exención del pago debido a su nivel de ingresos.

“Por desgracia el alza de tarifas está dejando la ciudadanía fuera de las manos de nuestra comunidad”, lamentó el presidente de la organización Mi Familia Vota, Ben Monterroso.

De acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Interna (DHS), más de 2.6 millones de mexicanos que son residentes legales permanentes en Estados Unidos no han ejercido la opción de convertirse en ciudadanos estadunidenses.

Un informe del Instituto de Estudios Latinos reveló que los inmigrantes mexicanos retrasan su proceso de naturalización más tiempo y tienen la tasa de ciudadanía más baja de casi todas las demás nacionalidades que residen en Estados Unidos.

Las principales razones argumentadas por los inmigrantes mexicanos para no hacerse ciudadanos es que no lo desean porque no lo consideran importante, no están interesados, no creen que sea necesario, no planean quedarse en Estados Unidos, no dominan el idioma inglés y no tienen información suficiente.

Entre las organizaciones participantes en la nueva campaña figuran la Alianza Nacional para Nuevos Americanos, el Consejo Nacional de la Raza (NCLR), Mi Familia Vota, el Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios (SEIU) y la sección 11 de la organización sindical Unite, entre otros.